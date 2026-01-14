Пятая авеню докатилась до банкротства

Американская компания Saks Global, которая управляет сетью старейших универмагов Saks Fifth Avenue, вчера объявила о банкротстве. Банкротство произошло на фоне оттока потребителей из физических магазинов в интернет, а также из-за мирового спада спроса на товары класса люкс.

Saks Global управляет сетью универмагов Saks Fifth Avenue (42 магазина), люксовых магазинов Neiman Marcus (36 магазинов) и Bergdorf Goodman (2 магазина), а также интернет-магазином по продаже товаров для дома Horchow. Годовой оборот Saks Global составляет около $7 млрд. Банкротство компании стало первым существенным в США в этом году и крупнейшим в розничной индустрии после пандемии COVID-19.

Первый магазин Saks на Пятой авеню в Нью-Йорке был открыт еще в 1867 году. С тех пор магазины Saks стали одним из символов Америки, их запечатлели во многих известных фильмах — «Охотники за привидениями», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Влюбленные», «Это случилось на Пятой авеню» и др.

Эксперты отмечают сразу несколько причин краха одной из старейших розничных сетей США и всего мира. Прежде всего это общее снижение покупательского трафика в физических магазинах по мере перемещения продаж в интернет. В США такая тенденция в последние 10–15 лет уже привела к банкротству таких сетей, как Sears, Toys R Us и других. Еще одна фундаментальная причина — спад спроса на мировом рынке товаров класса люкс. К этому прибавились конкретные проблемы Saks Global — в 2024 году она купила сеть Neiman Marcus и для этого взяла кредит. Однако расчет Saks Global на то, что покупка конкурента позволит снизить издержки и поднять продажи, не оправдался.

Тяжелая долговая нагрузка в размере $2,7 млрд отягощала и без того сложное финансовое положение Saks Global, что в итоге и привело к такому финалу.

Будущее магазинов сети пока неизвестно — заявление о банкротстве подано по ст. 11 Закона о банкротствах США, что подразумевает не немедленную ликвидацию бизнеса, а реструктуризацию в условиях защиты от кредиторов в течение 45 дней. После этого компания либо возобновит деятельность в новом, скорее всего, усеченном виде, либо может начать процесс ликвидации и распродажи активов.

