Шотландский болельщик получил реальный срок за нанесение травмы футболисту

Болельщика шотландского футбольного клуба «Абердин» Дэвида Гоуэнса приговорили к 1,5 годам лишения свободы, сообщает The Athletic. В мае 2025 года после поражения команды от «Данди Юнайтед» он бросил на поле обломок сидения, который попал в лицо защитнику «Абердина» Джеку Маккензи.

Победа «Данди Юнайтед» позволила команде обойти «Абердин» в турнирной таблице чемпионата Шотландии и занять четвертое место, которое дает право квалифицироваться в Лигу конференций — третий по силе еврокубковый турнир. После матча Маккензи подошел к фанатской трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков. В результате действий Гоуэнса защитник получил глубокую рваную рану над левым глазом и ссадину под ним. Шрамы останутся на всю жизнь.

Гоуэнс признал свою вину. В ходе допросов он заявил, что выпил пол-литра водки перед матчем. Отмечается, что «Абердин» пожизненно запретил Гоуэнсу посещать игры команды. Также суд вынес ему десятилетний бан на посещение любых футбольных матчей.

Прокурор Хелен Нисбет заявила, что «грубое поведение» Гоуэнса могло повлечь за собой более серьезные последствия и поставить под угрозу безопасность других болельщиков. «Мы без колебаний будем пресекать подобные правонарушения, которые подвергают людей серьезному риску»,— подчеркнула она.

