В Нальчике одобрили строительство крытого катка за 488 млн рублей

Государственная экспертиза Кабардино-Балкарской Республики выдала положительное заключение на строительство крытого катка с искусственным льдом в Нальчике. Соответствующий документ был подписан 11 июня 2021 года, сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Экспертизе подверглись проектная документация и результаты инженерных изысканий. Проект разработало московское ООО «АВ Групп». Положительное решение экспертов позволяет приступить к возведению спортивного объекта.

Сведения о заключении внесены в государственный реестр 15 июня 2021 года. Новый каток станет важным спортивным объектом для развития зимних видов спорта в регионе.

Ледовая арена находится в парке Победы столицы республики. Стоимость проекта составляет 488 млн руб. Заказчиком выступает Управление капитального строительства КБР. Ледовый дворец площадью более 4 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в Нальчике по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в январе 2025 года.

На первом этаже дворца расположатся каток с ледовым полем размером 2856 м, вестибюль с раздевалкой, комната охраны, раздевалки, пункт прокатного обслуживания и административные комнаты. На втором этаже оборудовали помещения для тренировочных занятий: залы для фитнеса и индивидуальной силовой подготовки, а также зону для проведения соревнований и холл с подъемником.

Новый объект будет местом проведения масштабных соревнований республиканского и межрегионального уровней. Спортсмены смогут заниматься там хоккеем, керлингом и фигурным катанием. Отмечается, что это первая ледовая арена в регионе.

Тат Гаспарян