Верховная рада поддержала отставку министра обороны Украины Шмыгаля

Верховная рада Украины проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны. «За» высказались 265 народных депутатов.

По конституции, в украинском парламенте — 450 депутатов, фактическое число может быть меньше из-за процедур лишения мандатов. В апреле 2025 года депутат Ярослав Железняк заявлял, что численность Рады снизилась до минимальных в истории 400 депутатов.

Украинские СМИ писали, что Денис Шмыгаль подал заявление об отставке на прошлой неделе. Сообщалось, что также уволиться пожелал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Последнего источники местных изданий называли новым министром обороны. Господин Шмыгаль, по их словам, должен занять должность министра энергетики.

Позднее на сайте парламента Украины появился проект президента Владимира Зеленского о назначении Михаила Федорова на пост главы Минобороны страны. С августа 2019 года он возглавлял министерство цифровой трансформации.

Денис Шмыгаль возглавил украинское Минобороны в июле 2025 года. С марта 2020 года занимал пост премьер-министра, до этого был вице-премьером, главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.