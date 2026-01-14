В новогодние выходные пассажирские перевозки на СвЖД выросли на 3%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в новогодние выходные на поездах дальнего следования отправились 415 тыс. пассажиров, что на 3% больше относительно новогодних каникул с 2024 на 2025 год. Как сообщили в СвЖД, пригородным сообщением было отправлено 739 тыс. человек.

Самым популярным днем для отправления у уральцев стало 30 декабря: в этот день поездами поехали 105 тыс. жителей. Еще одним днем, когда особенно много людей отправилось со станций и вокзалов, стало 8 января — в этот день услугами СвЖД воспользовались 89 тыс. человек. При этом в новогоднюю ночь в пути были свыше 30 тыс. пассажиров в 56 поездах дальнего следования Свердловской магистрали.

«Большим спросом в праздничные дни пользовались поезда в сообщении с Москвой и Котласом. Из Котласа туристическим группам удобно добираться до сказочной резиденции Деда Мороза в Великом Устюге»,— сказано в сообщении.

В 2025 году на СвЖД было перевезено 33,8 млн пассажиров, что на 1,4% превысило показатели 2024 года. В пригородном сообщении отправились 25,3 млн человек (+1,8%), в дальнем следовании — 8,5 млн (+0,3%).

Ирина Пичурина