Управляющим делами мэрии Уфы стал Аскар Батталов

Бывший первый заместитель главы администрации Демского района Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации Уфы. Об этом сообщает «BFM Уфа». О назначении на совещании в мэрии объявил первый замглавы городской администрации Сергей Кожевников.

«На новом посту Батталов будет отвечать за организационно-хозяйственное обеспечение работы городской администрации»,— отмечает «BFM Уфа».

Аскар Батталов родился в 1987 году. До муниципальной службы работал на промышленных предприятиях Уфы. После работы в администрации Демского района и управлении по обеспечению жизнедеятельности города перешел на должность начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей в администрации Уфы.

Господин Батталов — второй представитель команды Ратмира Мавлиева, назначенный на пост управляющего делами администрации после работы в управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Возглавлявший это подразделение в 2023 году Рустам Хазиев (бывший следователь Главного следственного управления МВД по Башкирии) стал в конце того же года управляющим делами, а прошлой осенью занял пост заместителя сити-менеджера.

