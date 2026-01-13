В Удмуртии запустили онлайн-форму для проверки ОКВЭД на льготный режим УСН

В Удмуртии создали онлайн-форму для проверки возможности попасть под льготный режим упрощенной системы налогообложения (УСН). Она автоматически соотносит вид экономической деятельности (ОКВЭД) предприятия с недавно утвержденным перечнем от правительства РФ, по которому регионы могут устанавливать пониженные налоговые ставки по «упрощенке». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Форма открыта на сервисе «Яндекса». Ее создали специалисты Корпорации развития Удмуртии (КРУР). «Утверждение перечня ОКВЭД — важное событие для бизнеса. Мы понимаем, что предпринимателям необходимо решение, которое позволит быстро убедится, что они могут использовать налоговые льготы нашего региона. Так и появилась форма. Предпринимателю нужно ввести код своего ОКВЭДа. Ответ высветится автоматически»,— рассказал директор КРУР Эмиль Бикмеев.

Напомним, с января все льготные категории по УСН обнулились. Налогоплательщики переведены на базовые ставки — 6% на «доходы» и 15% на «доходы минус расходы». Удмуртия в рамках налоговой реформы сыграла на опережение: Госсовет республики в конце года принял законопроект об установлении для всех категории на «упрощенке» ставок 5% и 14% соответственно. Перечень ОКВЭДов, по которым регионы могут устанавливать пониженные налоговые ставки по УСН, правительство РФ утвердило в декабре. Как сообщает пресс-служба минэкономики региона, власти Удмуртии пересмотрят ставки по отдельным отраслям «в ближайшее время».