На Дону перечень жизненно важных лекарств пополнился восемью препаратами

В Ростовской области расширился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него вошли восемь новых средств для терапии онкологических болезней, анемии, нейтропении, перикардита и туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора Ростовской области.

По информации ведомства, Кабинет министров РФ утвердил обновленные списки медикаментов. Помимо перечня ЖНВЛП, приняты документы о препаратах для безвозмездного лекарственного обеспечения пациентов по программе «16 ВЗН» и минимальном ассортименте медицинских средств для оказания помощи больным.

После расширения перечень ЖНВЛП насчитывает 827 наименований. Из общего количества 666 препаратов выпускаются на территории России.

«Все указанные медикаменты предоставляются пациентам безвозмездно в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко