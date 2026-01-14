В Иркутске пройдет суд над бывшим руководством гидрометцентра

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и его заместителя по финансам и экономике. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Бывшие руководители бюджетного учреждения обвиняются в махинациях с выплатами премиальных. Экс-начальнику следствие инкриминировало растрату 200 тыс. руб., его заму — хищение 270 тыс. руб.

В прошлом году финансовые нарушения выявили сотрудники УФСБ России по Иркутской области. По месту жительства и работы обвиняемых силовики провели обыски и выемку документации.

Илья Николаев