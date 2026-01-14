Теннисист успел отпраздновать победу, но проиграл в квалификации Australian Open

131-я ракетка мира австриец Себастьян Офнер не сумел отобраться на первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open, проиграв во втором раунде квалификации американцу индийского происхождения Нишешу Басаваредди, занимающему 239-ю строчку. Рядовой матч привлек внимание из-за любопытного инцидента, случившегося в важнейший момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Офнер

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Себастьян Офнер

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Встреча Офнера и Басаваредди достигла тай-брейка решающего, третьего сета. Австриец вел на нем 7:1 и начал праздновать победу, вероятно, позабыв о том, что тай-брейки решающих партий на турнирах Большого шлема играются до десяти очков, а не до семи, как на других соревнованиях. Он вскинул руки вверх, а затем прислонил указательный палец к виску, видимо, отмечая, как ему удалось справиться с давлением.

Позже судья напомнил Себастьяну Офнеру о правилах. После этого австриец, добившийся внушительного перевеса, довольно быстро его растерял. Он взял лишь один розыгрыш из следующих девяти, позволив сопернику первым добраться до матчбола. Басаваредди его не реализовал, однако все равно выиграл — 13:11 — и вышел в финальный раунд квалификации. 20-летний представитель США сыграет за выход в основную сетку Australian Open с британцем Джорджем Лоффагеном.

Australian Open стартует 18 января. Жеребьевка основной сетки первого «мейджора» состоится 15 января. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Арнольд Кабанов