В Челябинске обвиняемому в передаче взятки адвокату продлили срок в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей адвокату региональной адвокатской палаты Александру Урычеву, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе до 18 апреля, сообщили „Ъ-Южный Урал” в пресс-службе райсуда.

По версии следствия, в сентябре этого года адвокат предложил осужденному доверителю передать взятку в размере не менее 2 млн руб. для смягчения наказания. Подзащитный согласился, и приговор смягчили.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 18 ноября сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали адвоката при получении денег от супруги доверителя.

Виталина Ярховска