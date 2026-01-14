В Новороссийске прогнозируют снег и гололед

Синоптики предвещают ухудшение погоды в Новороссийске. По данным Краснодарского ЦГМС, 15 и 16 января местами в регионе возможны сильные осадки в виде мокрого снега, гололед и усиление ветра.

На территории Новороссийска действует штормовое предупреждение из-за непогоды, режим повышенной готовности продлен до 19 января. В течение суток 15 и 16 января в Новороссийске ветер может усилиться до 15-20 м/с, существует вероятность мокрого снега и дождя со снегом, а также налипания мокрого снега на проводах и деревьях.

Согласно прогнозам Краснодарского ЦГМС, ожидается гололедица на дорогах. Жителей города призывают соблюдать меры безопасности.

София Моисеенко