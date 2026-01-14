Число погибших при падении крана на поезд в Таиланде возросло до 28

При падении строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде погибли 28 человек, еще 64 госпитализированы, сообщил местный Минздрав. По его данным, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает AFP.

В полиции рассказали, что спасательные работы ненадолго приостанавливали из-за «утечки химических веществ» на месте происшествия, но уже возобновили. ЧП случилось на месте строительства железной дороги, проект которой финансирует Китай. Инженер-консультант проекта заявил AFP, что ответственность несет тайская компания Italian-Thai Development, заключившая контракт на строительство железнодорожного участка. В МИД КНР сказали, что Пекин расследует произошедшее и «придает большое значение безопасности этого проекта и его персонала».

Агентство отмечает, что в Таиланде часто происходят промышленные и строительные аварии из-за несоблюдения правил безопасности. В стране около 5 тыс. км железных дорог, но из-за износа сети местные жители долгое время предпочитали путешествовать по дорогам.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Накхонратчасиме, в поезде было 195 человек. Кран использовался при строительстве высокоскоростной железнодорожной сети, которая к 2028 году должна соединить Бангкок с китайским городом Куньмин. Стоимость проекта оценивается в $5,4 млрд.