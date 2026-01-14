В Таиланде при падении крана на поезд погибли более 20 человек

В Таиланде строительный кран обрушился на пассажирский поезд. Состав сошел с рельсов, в результате погибли 22 человека, более 30 ранены, передает AFP. Reuters пишет о 19 погибших и 80 пострадавших.

Инцидент произошел в городе Накхонратчасиме, к северо-востоку от Бангкока. В поезде было 195 человек, он следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатани. После падения крана поезд загорелся, часть тел пока не удалось достать.

Кран использовался при строительстве высокоскоростной железнодорожной сети, которая к 2028 году должна соединить Бангкок с китайским городом Куньмин. Проект стоимостью $5,4 млрд финансируется Китаем по масштабной инициативе «Один пояс, один путь».