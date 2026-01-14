Проект КРТ у челябинского торгового комплекса «Фокус» реализует «Группа Голос»

Администрация Челябинска и застройщик «Группа Голос» подписали соглашение о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) у торгового комплекса «Фокус». Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Проект предусматривает застройку участка площадью 11,6 га в границах проспекта Победы, улиц Жилой и Молдавской. Девелопер будет учитывать требования к доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также разработает проект нового корпуса школы №4. Общий объем строительства на территории — 34,5 тыс. кв. м. План должны реализовать за семь лет.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, распоряжение о новом проекте КРТ администрация Челябинска выпустила в октябре 2025 года.

Виталина Ярховска