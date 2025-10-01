В Челябинске планируют реализовать проект КРТ у торгового комплекса «Фокус»

Администрация Челябинска выпустила распоряжение о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Жилая, проспекта Победы и улицы Молдавская рядом с торговым комплексом «Фокус». Площадь участка составляет 11,2 га. Документ опубликован на сайте мэрии.

На участке необходимо будет реконструировать инженерные конструкции и снести имеющиеся нежилые здания, кроме школы №4. По видам разрешенного использования земель подрядчик сможет возвести здесь многоквартирные дома, общежития, больницу, образовательные и спортивные учреждения, ветеринарную клинику, магазины, банки, заведения общественного питания, гаражи, дороги и парковки. Объем строительства — не менее 34,5 тыс. кв. м. Проект необходимо реализовать максимум за восемь лет.

Виталина Ярховска