Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Учения со стрельбами пройдут 15 января в Новороссийске

Учения новороссийской военно-морской базы состоятся 15 января дважды за день. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко

Новости компаний Все