Учения со стрельбами пройдут 15 января в Новороссийске

Учения новороссийской военно-морской базы состоятся 15 января дважды за день. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко