Coca-Cola не будет продавать Costa Coffee из-за невысоких по цене предложений

Компания Coca-Cola после нескольких месяцев попыток найти покупателя для сети кофеен Costa Coffee отказалась от планов продажи. Поступившие предложения оказались, по ее мнению, недостаточно выгодными. Как стало известно Financial Times (FT), последние переговоры с потенциальными покупателями завершились ничем в декабре. Неудавшаяся продажа, по словам источников издания, может заставить Coca-Cola списать стоимость Costa Coffee в своей отчетности.

Фото: Henry Nicholls / File Photo / Reuters

О планах продажи крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee стало известно в августе 2025 года. По данным FT, Coca-Cola запрашивала за этот актив около £2 млрд, что почти в два раза меньше, чем она сама заплатила в 2018 году. В числе компаний, первыми проявивших интерес к покупке, были инвестфонды Apollo, KKR и Centurium Capital. Позже переговоры с Coca-Cola вели также TDR Capital и Bain Capital. По мнению источников FT, Coca-Cola еще может передумать и вернуться к планам продажи актива в среднесрочной перспективе.

В последние годы Costa Coffee, у которой более 2,7 тыс. кофеен в Великобритании и Ирландии, теряет долю рынка из-за конкуренции со стороны независимых кофеен и более дешевых сетей. Негативно сказывается также рост цен на кофе и невысокая посещаемость заведений. По итогам 2024 финансового года операционный убыток Costa Coffee достиг £13,5 млн при выручке £1,2 млрд.

Алена Миклашевская