Coca-Cola хочет продать сеть Costa Coffee

Компания Coca-Cola обсуждает с банками вопрос продажи крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee. Как стало известно Sky News, на данный момент уже прошли переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Аналитики, опрошенные каналом, предполагают, что Coca-Cola останется в убытке от продажи актива, за который в 2018 году заплатила более $5 млрд. Предложения от покупателей могут быть сделаны уже в начале осени.

Coca-Cola приобрела британскую сеть кофеен Costa Coffee семь лет назад в поисках новых направлений деятельности на фоне снижения популярности традиционных сладких газировок. Сейчас у сети более 2 тыс. кофеен в Великобритании и более 3 тыс. в других странах мира, в ней работает 35 тыс. человек.

Причины возможной продажи не указываются. Однако из финансовой отчетности видно, что годовая выручка у Costa Coffee сейчас ниже, чем была до ее покупки американской компанией. По оценкам аналитиков, сейчас Costa Coffee можно продать не более чем за $2,7 млрд, что почти в два раза меньше, чем $5,1 млрд, которые за сеть заплатила Coca-Cola семь лет назад. Правда, как отмечает Sky News, этот убыток вряд ли существенен для Coca-Cola, рыночная стоимость которой сейчас превышает $304 млрд.

