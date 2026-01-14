Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики

Компания «Интернет решения» (головная структура Ozon (MOEX: OZON)) направила заявку на регистрацию товарного знака Kix beauty по товарному классу «Косметика». Представитель ритейлера заявил «Ведомостям», что компания запустит под этим брендом линейку товаров по уходу за телом, в том числе баттеры и кремы для ног.

Запуск планируется в первом квартале. Ozon намерен наладить производство на мощностях российских партнеров, но конкретные компании неизвестны. Продавать товары будут только на маркетплейсе. Инвестиции в проект Ozon не раскрывает. Гендиректор «Infolinе-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что общие затраты на запуск новой линейки составят около 100 млн руб.

В январе—ноябре 2025 года доля продаж уходовых средств для лица на российском рынке косметики в деньгах составляла 50,5%, сообщили в аналитическом агентстве «Нильсен». За 11 месяцев реализация уходовой косметики увеличилась год к году на 2,3% в рублях и на 1,3% в штуках.

В прошлом году Ozon запустил раздел по продаже вещей ушедших из России люксовых брендов. Речь идет о Balenciaga, Bottega Veneta (французский конгломерат Kering), Maison Margiela (итальянская OTB Group), ALAIA (швейцарская Richemont). Их реализацией из-за рубежа занимаются мультибрендовые платформы.

Подробности — в материале «Ъ» «В онлайне прибавится роскоши».