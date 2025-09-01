В онлайне прибавится роскоши

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) запустит раздел по продаже вещей, ушедших из России люксовых брендов, их реализацией из-за рубежа будут заниматься мультибрендовые платформы. Но компании придется столкнуться с высокой конкуренцией в сегменте и вкладываться в позиционирование площадки. Сейчас доля контрафакта на fashion-рынке достигает 80%.

Ozon запускает витрину с товарами люксовых брендов: раздел Fashion Lux заработает на сайте и в приложении, рассказали “Ъ” в самой компании. Первоначально ассортимент будет строиться из продукции примерно 350 зарубежных брендов, в том числе ушедших из России. Это Balenciaga, Bottega Veneta (французский конгломерат Kering), Maison Margiela (итальянская OTB Group), ALAIA (швейцарская Richemont) и проч. В выдаче товары будут отмечаться специальной плашкой.

Селлерами западных брендов, по словам собеседника “Ъ”, близкого к компании, выступят в том числе зарубежные мультибрендовые поставщики, обладающие правами на их дистрибуцию. Доставка будет занимать около трех недель. Предлагать свою продукцию в люксовом разделе смогут и российские производители, рассказал собеседник “Ъ” на рынке.

Ozon — один из крупнейших российских маркетплейсов. На конец 2024 года 31,8% в нем владела АФК «Система», 27,71% — АО О23, собственником которого в июле 2025 года стал основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава. В первой половине 2025 года оборот Ozon с учетом услуг вырос на 49%, до 1,79 трлн руб., число заказов увеличилось на 53%, до 980,3 млн, количество активных покупателей — на 18%, до 60,5 млн человек. Выручка группы увеличилась на 76%, до 429,73 млрд руб., чистый убыток сократился в 5,5 раза, до 7,53 млрд руб.

Поставки в Россию зарубежных люксовых товаров существенно ограничены с 2022 года. В контексте российско-украинского конфликта ЕС запретил поставлять в Россию одежду и аксессуары, таможенная стоимость которых превышает €300. Сейчас приобретать такую продукцию потребителям удается с помощью онлайн-сервисов, услуг персональных байеров и проч. (см. “Ъ” от 12 июля 2024 года). В 2023 году платформу с премиальными товарами запустила «Авито».

Решение запустить раздел с люксовыми товарами в Ozon связывают с общим ростом fashion-категории. Ее постоянная аудитория на платформе в первом полугодии выросла на треть, до 42 млн пользователей. Количество покупателей с чеком от 50 тыс. руб. за первое полугодие увеличилось на 78%, от 200 тыс. руб.— на 72%. С 2022 года на Ozon уже работает специальный раздел, предназначенный для продаж товаров от иностранных продавцов,— Global. Его доля в общем ассортименте сервиса пока невелика — 7% по итогам января—июня 2025 года.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает высокой сложившуюся конкуренцию в сегменте онлайн-торговли люксовыми товарами. Здесь работают Lamoda, Ultima от «Яндекс Маркета», CDEK.Shopping и проч. Эксперт замечает, что платформе может быть непросто обеспечить сопоставимое ценностное предложение в fashion-категории, где доля контрафакта достигает 80%.

В Ozon отметили, что применяют целый комплекс мер по борьбе с подделками, проверяя карточки с помощью нейросетей и вручную. Сейчас на маркетплейсе можно найти кроссовки, похожие на Balenciaga Speed Trainer, за 2,5 тыс. руб. или копию сумки Andiamo от Bottega Veneta за 2,8 тыс. руб. Оригинальные предложения стоят 70 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно.

Виктория Колганова