В Томской области лесничего осудят за вымогательство взятки на 5,4 млн рублей

Чаинский райсуд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении главного лесничего Чаинского лесничества ОГКУ «Томсклес». Ему меняют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа по октябрь 2025 года фигурант дела требовал взятку от индивидуального предпринимателя, занимавшегося лесозаготовкой. За отказ сотрудник ведомства угрожал бизнесмену проведением внеплановых проверок и выделением участков, заготовка леса на которых нерентабельна.

Находясь под давлением, бизнесмен согласился на условия лесничего. Однако после этого обратился в правоохранительные органы, под контролем которых передал лесничему 5,4 млн руб. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ.

Александра Стрелкова