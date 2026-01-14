Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых доходах и валютных операциях

Минфин РФ отложил публикацию данных о дополнительных нефтегазовых доходах и операциях с валютой по бюджетному правилу, которая ожидалась сегодня. «Переносится на ближайшие дни», — указано в сообщении ведомства.

Как прогнозировал Минфин, в декабре федеральный бюджет должен был недополучить 137,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов относительно базового плана.

Бюджетное правило представляет собой механизм перераспределения доходов от экспорта сырья, направленный на снижение зависимости экономики от колебаний мировых цен. В его основе лежит так называемая цена отсечения: при более высоких ценах на нефть сверхдоходы аккумулируются в государственных резервах, а при снижении поступлений используются ранее накопленные средства.