Мошенники похитили у жительницы Новороссийска 7 млн рублей

Жительница Новороссийска стала жертвой мошенников, лишившись 7 млн руб. под видом «декларирования» сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

С женщиной связался 32-летний житель Сочи, заявив, что ее счет взломан. Незнакомец убедил жертву, что она подозревается в финансировании терроризма. Для снятия подозрений женщине было необходимо задекларировать свои накопления. Этот процесс осуществлялся через 36-летнего сообщника-курьера.

Подельник мошенника забрал у жительницы Новороссийска денежные средства наличными и предоставил ей фиктивный документ. В качестве вознаграждения он получил 390 тыс. руб.

В пресс-службе УМВД Новороссийска заявили, что обвиняемых уже заключили под стражу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причастным может грозить до десяти лет лишения свободы.

София Моисеенко