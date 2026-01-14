Мошенники похитили у жительницы Новороссийска 7 млн рублей
Жительница Новороссийска стала жертвой мошенников, лишившись 7 млн руб. под видом «декларирования» сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С женщиной связался 32-летний житель Сочи, заявив, что ее счет взломан. Незнакомец убедил жертву, что она подозревается в финансировании терроризма. Для снятия подозрений женщине было необходимо задекларировать свои накопления. Этот процесс осуществлялся через 36-летнего сообщника-курьера.
Подельник мошенника забрал у жительницы Новороссийска денежные средства наличными и предоставил ей фиктивный документ. В качестве вознаграждения он получил 390 тыс. руб.
В пресс-службе УМВД Новороссийска заявили, что обвиняемых уже заключили под стражу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причастным может грозить до десяти лет лишения свободы.