ABC: решение Трампа вынудит почти 2,5 тысяч беженцев из Сомали покинуть США

Министерство внутренней безопасности США по распоряжению президента Дональда Трампа объявило об отмене режима временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для граждан Сомали, сообщила Служба гражданства и иммиграции в X. По информации ABC News, решение коснется более 2,4 тыс. человек, еще порядка 1,4 тыс. заявлений остаются на рассмотрении.

Лица, имеющие временный защитный статус, должны будут покинуть территорию США до 17 марта 2026 года, если суд не приостановит действие этого решения.

TPS — это временный правовой режим, который Министерство внутренней безопасности США (DHS) предоставляет гражданам стран, не имеющим возможности безопасно вернуться на родину из-за вооруженных конфликтов, природных катастроф или иных чрезвычайных обстоятельств.

«Условия в Сомали улучшились до такой степени, что страна больше не соответствует требованиям закона для режима временной защиты. Кроме того, разрешение гражданам Сомали временно оставаться в Соединенных Штатах противоречит нашим национальным интересам», — заявила в комментарии ABC News министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

В декабре 2025 года господин Трамп выступал с жесткой критикой в адрес крупнейшей сомалийской общины в Миннесоте, называя ее представителей «мусором».

По данным переписи, в 2024 году в США проживали около 260 тыс. американцев сомалийского происхождения. Более 115 тыс. из них родились за границей, при этом свыше 93 тыс. из них — натурализованные граждане США.