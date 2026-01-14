Безработица в Южной Корее достигла максимума за пять лет

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре вырос до 4% по сравнению с 2,7% месяцем ранее, следует из данных Министерства экономики и финансов. Это максимальный показатель примерно за пять лет, пишет «Интерфакс». В годовом выражении уровень безработицы вырос на 0,3 процентного пункта.

Число безработных за год выросло на 103 тыс., до 1,22 млн человек. Число занятых повысилось на 168 тыс., до 29,71 млн человек. Министерство отметило, что благодаря «сохраняющейся динамике экономического восстановления» со второй половины 2025 года рост занятости продолжился в секторе услуг, в первую очередь в оптовой и розничной торговле, транспорте, а также в сфере искусства, спорта и отдыха.

При этом среди молодежи уровень занятости продолжает снижаться. Власти намерены «тщательно проанализировать характеристики неактивной молодежи». «Будут разработаны индивидуальные меры реагирования, включая повышение возможностей трудоустройства, предоставление возможностей для получения опыта работы»,— добавили в ведомстве.