В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту пожара в детском саду

Ботлихским межрайонным следственным отделом СК России по Республике Дагестан после пожара в детском саду возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

По данным ведомства, в результате пожара в детском саду в с. Карата Ахвахского района полностью выгорели само здание и расположенные рядом хозпостройки. Пострадавших в результате происшествия нет. По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки.

Установлено, что автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии. В отношении ответственных за обеспечение пожарной безопасности лиц проводится проверка.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в тушении пожара в здании детского сада в селе Карата Ахвахского района на площади 485 кв. м. были задействованы 39 спасателей и 13 единиц техники.

Наталья Белоштейн