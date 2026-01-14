Александр Овечкин прервал четырехматчевую серию с заброшенными шайбами

«Вашингтон Кэпиталс» в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters

У победителей дублем отличился Итен Фрэнк, победную шайбу забросил Коннор Макмайкл. Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин не сумел набрать очки в этом матче. Нападающий прервал свою голевую серию, которая продлилась четыре матча. У «Монреаля» отметились Джош Андерсен и Брендан Галлахер.

В других матчах нападающий «Тампы» Никита Кучеров реализовал победный буллит в выездной игре с «Питсбургом», которая завершилась со счетом 2:1. При этом он прервал свою десятиматчевую серию с набранными очками. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков и одержал восьмую победу подряд. Форвард «Питсбурга» Евгений Малкин забил гол, который спас его команду от поражения в основное время.

Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился защитник «Юты» Даниил Бут, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ. Его команда дома разгромила «Торонто» — 6:1.

«Оттава» со счетом 2:1 одержала домашнюю победу над «Ванкувером». Впервые за 17 матчей шайбу забросил защитник хозяев Артем Зуб.

Форварды «Колумбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали в свой актив по результативной передаче. На своем льду их команда одолела «Калгари» — 2:1.

«Виннипег» дома оказался сильнее «Айлендерс». Матч завершился со счетом 5:4. Результативной передачей отметился нападающий хозяев Владислав Наместников. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 бросков.

Таисия Орлова