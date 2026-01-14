На новогодних каникулах в Анапе отдохнули 50 тысяч человек

Около 50 тыс. туристов посетили Анапу за время новогодних и рождественских выходных. Статистику опубликовала пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Согласно информации мэрии Анапы, на новогодних каникулах в городе функционировали свыше 100 объектов размещения, в числе которых оказались также два детских санатория и одна детская здравница. Загрузка санаториев в период январских выходных составила 90%.

Средняя загрузка объектов размещения в Анапе достигла показателя в 70%. Наибольшей популярностью, по данным администрации курорта, пользовались четырехзвездочные и пятизвездочные отели с детскими анимациями, спа-комплексами и новогодними программами.

София Моисеенко