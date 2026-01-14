В Ярославской области в праздники скорую помощь вызвали 8 тысяч раз

В Ярославской области с 1 по 12 января бригады скорой помощи обслужили 8 тыс. вызовов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

Самым загруженным днем стало 3 января: в этот день за помощью обратились 897 человек. При вызове скорой в праздники чаще всего жители региона страдали от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а также от различных травм и вирусных заболеваний.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе скорую вызывают реже, чем в среднем по России. В 2024 году на 1000 населения области приходилось 264,7 вызова, среднероссийский показатель — 276,1 вызова.

Алла Чижова