В Ярославской области скорую помощь вызывают реже, чем в среднем по России

В Ярославской области в 2024 году было выполнено 314,2 тыс. вызовов скорой медицинской помощи, или 264,7 вызова на 1000 населения. Это ниже среднероссийского показателя, который составляет 276,1 вызова на 1000 населения. Соответствующие данные приведены в утвержденной правительством области стратегии развития санитарной авиации в регионе на период 2025-2030 годов.

Также по итогам 2024 года скорой помощью было выполнено меньше вызовов, чем в 2023 году: тогда показатель был 328,6 тыс., или 275,1 на 1000 населения. В последние годы показатель обращаемости населения Ярославской области к услугам службы скорой медицинской помощи остается высоким, говорится в документе. Среди округов региона чаще всего к скорой помощи обращаются жители Ярославля и Рыбинска (368,2 вызова на 1000 населения), реже всего — жители Рыбинского (76,3 вызова на 1000 населения) и Ярославского (188,4 вызова на 1000) округов.

Основную часть вызовов составляют внезапные заболевания: на них приходится 257 тыс. вызовов или 82% от общего количества. В том числе — острый инфаркт миокарда: в 2024 году было 1579 вызовов. В структуру вызовов также входят несчастные случаи и медицинская эвакуация (по 26 тыс.).

В регионе в круглосуточном режиме работают 117 бригад скорой медицинской помощи. Если в среднем по области нагрузка на одну бригаду составляет 7,2 вызова в сутки, то в Ярославле — 15 вызовов.

Алла Чижова