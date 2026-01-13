Темп роста оборота бизнеса в Екатеринбурге в 2025 году составил 105,6%

В 2025 году в Екатеринбурге темп роста оборота объектов крупного и среднего бизнеса составил 105,6%, сообщили в администрации города. За год зафиксирован рост ключевых макроэкономических показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем отгруженной продукции промышленных предприятий за январь-октябрь составил 110,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно высокими были темпы роста в отраслях обрабатывающего производства (12,6%), химической промышленности (17,7%), производства готовых металлических изделий (15,3%) и пищевых продуктов (21%). Производство транспортных средств увеличилось в 1,4 раза. Эксперты ожидают сохранения положительной динамики в 2026 году, особенно в секторах, связанных с инвестиционным спросом.

Количество предприятий розничной торговли в Екатеринбурге в 2025 году выросло на 84 объекта и достигло 5680 — их общая площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям увеличился на 6,6%. При этом сфера общественного питания также демонстрирует устойчивый рост: за четыре года оборот вырос в 1,5 раза, а в 2025 году он составил 127,6 % к уровню 2024 года. Екатеринбург обеспечивает половину оборота предприятий общественного питания в Свердловской области.

По информации мэрии, индекс реальных доходов населения в городе составил 104,4% за январь-сентябрь. Рост заработной платы зафиксирован во всех отраслях, кроме финансовой, страховой и административной. Номинальная среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях превысила 112 тыс. руб. (+15,5%). При этом уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге на конец 2025 года составил 0,22% — по данным администрации, в Екатеринбурге уже два года удерживается рекордно низкая безработица. На одного безработного приходится 6,8 вакансий — сейчас на предприятия ищут работников на 11 746 вакансий. За первые девять месяцев 2025 года среднесписочная численность работников крупных и средних организаций достигла 475,7 тыс. человек (+0,6 %). Рост занятости отмечен в строительстве, гостиничном бизнесе и общепите, обрабатывающей промышленности и сфере информации и связи.

Ирина Пичурина