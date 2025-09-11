Хинштейн и Файзуллин осмотрели разрушенные ВСУ объекты в курском приграничье

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил село Большое Солдатское в Курской области для осмотра объектов, включенных в первый этап восстановления приграничья. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин (в центре)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин (в центре)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В ходе визита господин Файзуллин посетил детский сад, школу и дом творчества. Детский сад, построенный в 2011 году и рассчитанный на 120 детей, был поврежден ракетными ударами. Ракеты уничтожили дом народного творчества и повредили школу. Здание администрации также пострадало: ракета пробила все три этажа, обрушила крышу и перекрытия. Были повреждения и в центральной районной больнице.

Александр Хинштейн отметил, что региональные власти совместно с федеральным центром намерены восстановить все объекты. «Спасибо Иреку Энваровичу за детальное погружение в проблемы региона. Приграничье — зона нашей повышенной ответственности, и его восстановление — задача, поставленная президентом страны. И мы обязательно ее выполним»,— заявил врио губернатора.