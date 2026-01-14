В Хабаровском крае задержали машинистов за слив 58 т дизеля из баков тепловозов

В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции при поддержке УФСБ и Росгвардии задержали 10 человек по подозрению в хищении 58 т дизельного топлива. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Пятерых подозреваемых задержали с поличным во время оперативно-розыскных мероприятий, среди них оказались машинисты локомотивов. Затем было установлено место хранения топлива, где задержали еще пятерых предполагаемых соучастников. В общей сложности полицейские изъяли около 27 т похищенного ДТ на сумму порядка 1,5 млн руб.

Следствие полагает, что один из фигурантов арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 куб. м. От него к железнодорожному полотну был проложен подземный трубопровод длиной около 200 м. При подходе поезда к станции Вяземская злоумышленники подключались к топливному баку тепловоза, с помощью электронасоса сливали горючее и перевозили его на заранее арендованный склад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все фигуранты арестованы.