«Логика молока» купила завод по производству мороженого «Полярис» в Новосибирске

Компания «Логика молока» (бывшая Health & Nutrition), объединяющая бывшие производственные площадки Danone в России, приобрела завод по производству мороженого «Полярис» (ГК «Новосибхолод») в Новосибирске. Стоимость сделки не разглашается.

Предприятие выпускает более 80 видов мороженого под различными брендами, в том числе «Простоквашино», «Salwadore», «Дело в сливках». По итогам 2025 года новосибирский завод выпустил более 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров.

По данным пресс-службы «Логики молока», «Полярис» является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и входит в топ-10 лидеров России. В состав предприятия входит крупнейший за Уралом холодильно-складской комплекс площадью 35 тыс. кв. м.

«Логика молока» планирует инвестировать в расширение производственных мощностей «Поляриса» и создать новые рабочие места, а также сохранить текущую управленческую команду завода.

Лолита Белова