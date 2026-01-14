Экс-министр ЖКХ Удмуртии Иван Маринин стал гендиректором агентства недвижимости

Бывший министр ЖКХ, энергетики и госрегулирования тарифов Удмуртии, экс-руководитель регоператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство» (САХ) Иван Маринин стал генеральным директором ООО «Агентство коммерческой недвижимости». Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Маринин на круглом столе «Ъ-Удмуртия» в 2019 году

Фото: Амир Закиров Иван Маринин на круглом столе «Ъ-Удмуртия» в 2019 году

Фото: Амир Закиров

Господин Маринин возглавил компанию вчера, 13 января. ООО было зарегистрировано в мае 2013 года. Вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Среднесписочная численность работников — один человек. Учредителем является Антон Кудрин. 2024 год агентство закончило с убытком 208 тыс. руб. при выручке 2,2 млн руб. Отметим, что в 2023 году чистая прибыль компании достигла 4,2 млн руб.

Напомним, Иван Маринин покинул кресло руководителя профильного ведомства в ноябре 2017 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министром Иван Марин был назначен в 2015 году. В августе 2018 года экс-чиновник занял должность директора регоператора САХ. Этот пост он покинул спустя семь лет, в августе 2025 года.