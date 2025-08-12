Александр Храмцовский стал директором регоператора по вывозу ТКО

Депутат Госсовета Удмуртии Александр Храмцовский возглавил ООО «Спецавтохозяйство» («САХ») — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на странице организации во «ВКонтакте». Он приступил к работе 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Спецавтохозяйство», «Вконтакте» Фото: пресс-служба ООО «Спецавтохозяйство», «Вконтакте»

Александр Храмцовский родился 13 апреля 1980 года в Ижевске. С 2021-го по 2022 годы работал начальником городского УМВД, после чего ушел в отставку и до 2024 года занимал должность заместителя генерального директора по безопасности АО «ИПОПАТ». Господин Храмцовский является членом правления Федерации дзюдо и депутатом Госсовета республики.

На должности он сменил бывшего министра ЖКХ, энергетики и госрегулирования тарифов Удмуртии Ивана Маринина, руководившего регоператором с 2018 года.