В Невинномысске оцепили территорию падения БПЛА

Территорию жилых домов на ул. Баумана в Невинномысске, куда упал БПЛА, оцепили сотрудники спецслужб. Объект разминируют саперы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Михаил Миненков.

«Сохраняйте спокойствие. Никакой угрозы для жителей нет. Не приближайтесь к месту работы спецслужб. Территория оцеплена — это необходимо для проведения технических работ. Не пытайтесь зайти за ограждение»,— обратился глава города к жителям.

Господин Миненков попросил не трогать обломки и не снимать работу спецслужб на видео, доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи.

Наталья Белоштейн