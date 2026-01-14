«УГМК-Застройщик» приступила к реализации КРТ на территории Шерегеша

Компания «УГМК-Застройщик» заявила о начале реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в городе-курорте Шерегеш Кемеровской области. Он предполагает строительство жилого квартала «Кедровый», который расположится в границах улиц Шерегеш-Суета и Кедровой, вблизи от горнолыжного центра и гостиницы «Шермонт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Площадь земельного участка под КРТ составляет 1,7 га, всего на нем будет построено семь жилых домов высотой до восьми этажей общей площадью 21,6 тыс. кв. м. Проект должен быть реализован за семь лет. Контроль за качеством проектной документации и строительного процесса оказывает АО «ДОМ.РФ».

В настоящее время «УГМК-Застройщик» возводит три отеля в секторе F, первый из которых «Шермонт» сдан в эксплуатацию в конце 2025 года.

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории площадью 1,78 га в Шерегеше состоялся в марте 2025 года. Согласно итоговому протоколу, победителем признано екатеринбургское ООО «СЗ «Арт-Этюд» (дочка ООО «СЗ «УГМК-Застройщик»).

Лолита Белова