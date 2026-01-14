Житель Свердловской области выиграл 91 млн рублей в лотерее

В Свердловской области зафиксирован уже третий случай, когда жители региона стали обладателями многомиллионных призов в первые дни нового 2026 года, выиграв крупные суммы в лотерею, сообщили «РИА Новости» в компании «Столото». Третий приз на 91 171 815 руб. еще один уралец выиграл 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первым стал участник, который выиграл 333 333 333 руб. в лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото» в начале января. Второй суперприз — 60 104 286 руб. — был разыгран 5 января, и его обладателем также оказался житель Свердловской области. Все трое победителей пока не оформили свои выигрыши в лотерейных центрах.

Напомним, по итогам розыгрыша «Новогодний миллиард-2026» участники из Свердловской области получили в сумме 448,9 млн руб. — это самый высокий показатель среди регионов. Всего в праздничном тираже было разыграно 4,247 млрд руб. Главный приз — 1 млрд руб. — был разделен между тремя участниками, купившими билеты в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях. Каждый из них получил по 333,3 млн руб.

Ирина Пичурина