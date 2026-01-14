Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде

23-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Аделаиде. В матче второго круга россиянка обыграла чешку Катерину Синякову, занимающую 46-е место в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: Mathias Schulz / DPA / ТАСС Диана Шнайдер

Фото: Mathias Schulz / DPA / ТАСС

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Шнайдер обыграла соперницу со счетом 6:1, 2:6, 7:5. За выход в полуфинал она поборется с победительницей встречи между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (105-я ракетка мира) и американкой Эммой Наварро (15).

Ранее в четвертьфинал турнира вышла российская теннисистка Мирра Андреева (8). Ее следующая соперница определится в матче между австралийками Майей Джойнт и Айлой Томлянович.

Турнир в Аделаиде, призовой фонд которого превышает $2,1 млн, завершится 17 января. Действующей победительницей состязания является американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова