Ударная помощь

Дональд Трамп призвал американских граждан и союзников покинуть Иран. Незадолго до этого глава Белого дома предложил местным протестующих захватывать госучреждения и отметил, что «помощь США уже в пути». На вопрос журналистов, о какой именно помощи Вашингтона идет речь, Трамп не стал отвечать. Лишь заявил, что все «скоро узнают».

Американский президент напомнил о новых таможенных пошлинах в 25%, которые США ввели против всех торговых партнеров с Ираном. И отдельно указал, что власти Исламской республики пытаются скрыть реальное число убитых. А также вновь заявил о необходимости «сделать Иран снова великим» и не исключил, что Соединенные Штаты нанесут удары по стране.

Президент США Дональд Трамп: И, кстати, обращаюсь ко всем иранским патриотам — продолжайте протестовать. По возможности берите под контроль свои государственные институты и фиксируйте имена тех, кто убивает и издевается над вами. Если цифры верны, с вами обращаются крайне жестоко. Сейчас я слышу пять версий статистики. Мне называют разные цифры: одни говорят о меньших потерях, другие — о гораздо больших. Но я скажу одно: даже одна смерть — это уже слишком. Поэтому сохраняйте имена виновных. Им придется заплатить очень высокую цену. И поэтому я отменил все встречи с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратятся убийства протестующих.

Число погибших в Иране достоверно неизвестно. По разным оценкам, от 2 тыс. до 20 тыс. человек. Местная полиция также сообщает, что задержаны почти 300 участников беспорядков. На фоне протестов в Иране уже шестые сутки нет интернета и мобильной связи. Информация ограниченно поступала по спутникам Starlink. Но, по данным независимого иранского издания IranWire, военные стали активно глушить терминалы с помощью РЭБ. И сейчас спутниковую связь замедлили почти на 80%. На этом фоне Илон Маск сделал доступ к Starlink на территории Исламской республики бесплатным, пишет Bloomberg. Как сообщает The Guardian, власти создают свою национальную сеть. В белые списки, по данным иранского госагентства IRIB, вошли местные поисковики, карты, навигаторы, мессенджеры и иранский аналог Netflix с одобренным правительством контентом.

Аналитики не исключают, что когда ситуация в стране стабилизируется, иного интернета, кроме национального не будет, отмечает иранский журналист Хаял Муазин: «Интернет до сих пор не работает, связь есть только в некоторых государственных учреждениях, у некоторых журналистов и государственных СМИ в том числе. У остальных людей в Иране не работает ни интернет, ни телефонная связь. По поводу Starlink, да, правоохранительные органы постепенно изымают устройства. В настоящее время ситуация в Иране в значительной степени стабилизирована. Магазины, супермаркеты, а также развлекательные центры — все работает в штатном режиме.

Продовольственный кризис в стране не ощущается. Люди даже не стали закупать продукты, когда начались протесты. Что касается институтов и других государственных учреждений, все работает, обслуживается, в жизни иранцев ничего не изменилось».

По данным Axios, в минувшие выходные спецпредставитель США Стив Уиткофф тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. По информации портала, это первый подобный контакт на высоком уровне между американской администрацией и оппозиционными силами Ирана после начала массовых беспорядков. СМИ называют принца самым популярным лидером иранской оппозиции. По данным внутрииранских опросов, его поддерживают около трети населения. Ранее Белый дом заявлял, что рассматривает различные варианты воздействия на Тегеран, вплоть до авиаударов. Трамп склоняется именно к этому сценарию, однако Джей Ди Вэнс призывает американского президента использовать дипломатию, сообщают источники The Wall Street Journal. По их словам, атаку на Исламскую республику также намерены предотвратить Саудовская Аравия, Оман и Катар. Эти страны предупредили администрацию США, что подобный шаг вызовет потрясение на мировых нефтяных рынках.

Последствия ударов по Ирану действительно непредсказуемы, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Очень важный фактор, каким образом американцы планируют вмешаться в эту ситуацию. С учетом того, что в 2025-м по Ирану наносили удары, у Трампа есть, скажем так, восприятие того, что так можно сделать без больших последствий для себя. Поэтому я не исключаю, что и удары могут быть, и переход этих протестов в более активную фазу, и, возможно, события будут развиваться даже по какому-то близко к сирийскому сценарию, когда может начаться гражданская война. То, что протесты вышли на качественно новый уровень, это совершенно очевидно. И риски гражданской войны в случае американского вмешательства, да и без него тоже, достаточно высоки».

Тем временем появляются сообщения о перемещении развертывании систем ПВО в Израиле. После заседания кабмина, армия обороны страны повысила уровень боевой готовности на случай «любых возможных событий». К переводу на особый режим готовят и больницы. При этом официальных заявлений об этом нет. Как пишет Politico, США не могут начать операцию против Ирана, поскольку не располагают необходимым военным потенциалом на Ближнем Востоке. Ранее корабли, которые базировались в регионе, были переброшены в Карибский бассейн из-за атаки на Венесуэлу, а часть систем ПВО перемещена в Южную Корею. 13 января на заявлениях Трампа стоимость Brent выросла на 2%, превысив $65 за баррель. Цены на нефть впервые с июня растут уже третью неделю подряд.

Екатерина Вихарева