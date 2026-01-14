В Башкирии госорганы будут принимать ветеранов-военкоров вне очереди

Депутаты Курултая Башкирии разработали законопроект в поддержку ветеранов военной журналистики. Парламентарии хотят наделить военкоров правом на первоочередной прием в государственных органах, муниципальных органах и уполномоченных организациях.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, речь идет «не только о социальной защищенности, но и, в первую очередь, о публичном признании заслуг и особого статуса этих мужественных людей» (цитата по пресс-службе Курултая). Спикер парламента добавил, что предоставление военным журналистам такой льготы – «символический, но важный жест благодарности и солидарности со стороны государства и общества, которое они защищали словом и правдой».

Региональный закон о военкорах депутаты башкирского парламента приняли в июне 2025 года. Он устанавливает понятия военного журналиста, работника военной журналистики, ветерана военной журналистики Башкирии и прописывает меры государственной поддержки военкоров и членов их семей.

Статус ветерана военной журналистики могут получить сотрудники СМИ, по редакционному заданию работающие в зоне СВО и других территориях, где идут боевые действия. В «горячих точках» в таком случае нужно проработать не менее двух месяцев. Кроме того, ветеранами-военкорами могут стать те журналисты, которые получили ранения во время освещения событий в зоне вооруженных конфликтов.

В числе прочих, ветераны военной журналистики могут получить, при наличии медицинских показаний, разовую двухнедельную путевку в санатории Башкирии. В случае гибели журналиста в зоне СВО его семья может рассчитывать на единовременное пособие в размере 500 тыс. руб. Если военный журналист погиб в зоне контртеррористической операции, выплата составит 250 тыс. руб.

Законопроект об обслуживании вне очереди рассмотрят на пленарном заседании башкирского парламента в январе, сообщает пресс-служба Курултая.

Майя Иванова