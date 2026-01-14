В историческом центре Ижевска разрешили строительство крупного медцентра

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление об изменениях проекта планировки исторической части Ижевска, которыми допускается строительство медицинского центра высотой до 32 м. Документ опубликован на сайте кабмина. Квартал, где может появится объект, ограничен улицами Ленина, Красная, Пастухова и Максима Горького.

Фото: «Яндекс Карты»

Согласно новой редакции, на участке сносится индивидуальный жилфонд и размещается новое здание с назначением «Медицинский центр». Максимальная высота объекта до 32 м, что соответствует высоте до 10 этажей. Коэффициент застройки — 0,55. Рядом со зданием планируется обустроить парковку на 20 мест.

Напомним, на бесхозном участке через дорогу от будущего медцентра планируется многофункциональная застройка переменной этажности на 20,2 тыс. кв. м. В декабре правительство Удмуртии утвердило разработку проекта межевания территории между улицами Пастухова, Максима Горького, Красная и переулком Интернациональный. Документацию готовит застройщик «УДС-Недвижимость».