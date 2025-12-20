В Ижевске подготовят проект планировки земли в центре под переменную застройку

Правительство Удмуртии утвердило разработку проекта планировки территории в центре Ижевска ориентировочной площадью 2,1 га под переменную застройку. Сейчас на участке между улицами Пастухова, Максима Горького, Красная и переулком Интернациональным находятся пустырь, несколько многоквартирных домов и офис крупного банка. Распоряжение опубликовано на сайте регионального кабмина. Документацию подготовит застройщик «УДС-Недвижимость» за счет собственных средств.

По заданию, на участке планируется многофункциональная застройка переменной этажности с объектами жилого и общественного-делового назначения и паркингом на 45 машиномест. Суммарная площадь зданий — 20,2 тыс. кв. м, число жителей — 364 человека, этажность — до 17 этажей. Цель подготовки документации — «определение местоположения образуемых и изменяемых земельных участков». Документ подготовят в течение года.