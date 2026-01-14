Остановленный выстрелами по колесам водитель из Кызыла получил 15 суток

На 15 суток осужден 20-летний житель Кызыла, для задержания которого правоохранители применили табельное оружие, сообщили в МВД по Республике Тыва.

По данным полиции, утром 26 декабря на улице Лопсанчапа в Кызыле водитель автомобиля LADA Priora без переднего госномера проигнорировал требование наряда ДПС остановиться. В попытке скрыться кызылчанин четыре раза проехал на красный свет и семь раз выезжал на встречную полосу. Преследование правонарушителя заняло 20 минут, полиция прострелила задние колеса автомобиля. Оказалось, что кызылчанин был пьян и управлял машиной без прав.

В отношении жителя Кызыла правоохранители составили 14 административных материалов. В их числе — за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Михаил Кичанов