В Новосибирске горит склад на площади почти 2 тыс. квадратных метров

В Новосибирске горит склад на ул. Промышленная зона. Возгорание локализовано на 1,8 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС региона. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, тушение осложняют хранимые на складе горючие материалы, спасателям приходится эвакуировать пиломатериалы. На месте работают 37 человек и 10 единиц техники.

Открытое горение на объекте было ликвидировано в течение одного часа и 20 минут.

Александра Стрелкова