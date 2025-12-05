Крытый рынок в Орле снова выставили на торги за 78,6 млн рублей

В Орле на аукцион повторно выставили здание крытого рынка на улице Лескова в Советском районе. Начальная стоимость лота — 78,6 млн руб. Судебный пристав наложил взыскание на объект в связи с задолженностью ООО «Крытый рынок» (принадлежит правительству области) перед ФНС на сумму 2,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Двухэтажное здание, построенное в 2000 году, имеет три центральных входа и восемь выходов. Площадь объекта составляет 3,7 тыс. кв. м.

Заявки принимаются до 13 января, итоги подведут 15-го.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Крытый рынок» зарегистрировано в июле 2010 года в Орле. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 85 млн руб. Директор — Александр Митасов. Компания принадлежит Орловской области. Убыток «Крытого рынка» в 2024 году составил 1,1 млн руб., выручка — нулевая.

Первый аукцион по продаже здания, объявленный в августе, был отменен по решению Арбитражного суда Орловской области в связи с проведением повторной экспертизы для оценки рыночной стоимости здания. Об этом ходатайствовало ООО «Крытый рынок», заявив, что цена объекта необоснованно занижена. По данным картотеки арбитражных судов, в октябре суд удовлетворил требования компании. В итоге постановление о присвоении зданию цены в размере 61,2 млн руб. признали недействительным. На основе заключения эксперта суд поднял стоимость здания до 78,6 млн руб.

Кабира Гасанова