Производство компьютерной техники запустят в Красноярском крае

В Красноярском крае на территории опережающего развития (ТОР) «Железногорск» планируется создать производство компьютерной техники. О соответствующих планах заявила компания ООО «Техномакс-Красноярск». Предприятие намерено выпускать серверы и моноблоки под собственным брендом. Мощность производства к 2028 году составит до 40 тыс. единиц техники ежегодно, сообщает министерство промышленности и торговли региона.

«Этот проект решает острую задачу – сегодня производство данной продукции в России ограничено или отсутствует. Наше предприятие станет одним из немногих, где есть полный цикл», — прокомментировал министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Предприятие планирует поставлять комплектующие на внутренний рынок. На реализацию проекта региональный фонд развития промышленности предоставил компании заем в 100 млн руб. для приобретения оборудования.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Техномакс-Красноярск» зарегистрировано в 2013 году в Железногорске. С 2018 года ее единолично возглавляет и полностью контролирует как директор, так и единственный учредитель — Дмитрий Лозовой. Численность сотрудников за последние годы значительно выросла: с 9 человек в 2022 году до 48 в 2024. В 2024 году выручка общества составила 1,1 млрд руб., что на 19,8% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль также выросла на 41,8%, до 16,2 млн руб.

Лолита Белова