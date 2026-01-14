По делу о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка задержаны медработники

В Новокузнецке прошли задержания по делу о смерти девяти младенцев в роддоме. Задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой горбольницы №1. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Сейчас решается вопрос о предъявлении медикам обвинения и избрании меры пресечения.

По версии СКР, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медпомощи в Новокузнецком роддоме №1 скончались девять младенцев, родившиеся с 1 декабря 2025-го по 12 января 2026 года.

Вчера СКР возбудил уголовное дело по факту смерти девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Все они скончались за время новогодних праздников по не установленной пока причине. Главврач больницы Виталий Херасков, которого отстранили от должности на время разбирательства, заявил, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем.

Илья Николаев